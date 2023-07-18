Fenerbahçe'den ön libero operasyonu! Transferdeki avantaj...

Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer harekatı hız kesmiyor. Kadrosunu yıldız isimlerle dolduran sarı-lacivertli ekip bir takviyeye daha hazırlanıyor. Ön libero bölgesine transfer yapacak olan kurmaylar, İngiliz ekibinin yıldız oyuncusunu listeye aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 06:40