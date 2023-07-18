Fenerbahçe, orta saha transferinde flaş bir ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe'den ön libero operasyonu! Transferdeki avantaj...
Can Bartu Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer harekatı hız kesmiyor. Kadrosunu yıldız isimlerle dolduran sarı-lacivertli ekip bir takviyeye daha hazırlanıyor. Ön libero bölgesine transfer yapacak olan kurmaylar, İngiliz ekibinin yıldız oyuncusunu listeye aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın haberine göre İsmail Kartal'ın ısrarla '6 numara' takviyesi istemesi üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, Leicester City'den Wilfred Ndidi'yi listesine ekledi.
26 yaşındaki Nijeryalı orta saha için görüşmelerin başladığı öğrenildi.