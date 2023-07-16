Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Michy Batshuayi sürprizi! Fransızlar devreye girdi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak Tadic'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Batshuayi için Fransız ekibi görüşme talep etti. İşte transferin detayları... FB SPOR HABERLERİ
2023/24 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Kanarya şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir transferlerini resmiyete kavuşturdu.