Fenerbahçe Wilfried Zaha transferini bitiriyor! Kısa süre içerisinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde şaha kalktı. Son olarak Sırp yıldız Dusan Tadic'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşme uzatmayan ve takımdan ayrılma kararı alan Wilfried Zaha'ya da imza attırmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2023- 21:14 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023- 21:19