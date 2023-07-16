İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'la sözleşmesi sona eren ve adı Fenerbahçe ile anılan Lucas Moura'nın menajeri İstanbul'a geldi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Adı Fenerbahçe ile de anılan Brezilyalı futbolcu Lucas Moura'nın menajeri Junior Pedroso, İstanbul'a geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Son olarak Tottenham'da forma giyen Moura, serbest statüde bulunuyor.

13 Ağustos 1992 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya gelen Lucas Moura, kariyerine de Sao Paulo altyapısında başladı. 2013 yılında Paris Saint-Germain'e transfer oldu. 2018'in ocak ayında İngiliz ekibi Tottenham'ın yolunu tutan Lucas Moura, o tarihten bu yana Premier Lig temsilcisinde forma giyiyordu.

Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan 30 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri 6 milyon euro...

LUCAS MOURA KİMDİR?

Lucas Moura, 13 Ağustos 1992'de Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola Sao Paulo'nun altyapısında başladı. Sırasıyla U17 ve U20 takımlarında forma giyen Brezilyalı oyuncu, 2010 yılında A takıma yükseldi. Ocak 2013'te Paris Saint-Germain'e (PSG) 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Burada başarılı bir 5 yıl geçiren Moura, Ocak 2018'de 28.4 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. Bu sezon İngiliz ekibinde 23 maça çıkan deneyimli oyuncu, 4 gollük katkı sağladı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...