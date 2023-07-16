Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek için ısrarcı olduğu Bologna'nın Arjantinli yıldızı Nicolas Dominguez için pazarlık süreci başladı.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe pazarlık masasına oturdu! İşte Bologna'nın talebi
Gelecek sezon iddialı bir kadroya sahip olmak isteyen Fenerbahçe, transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Bologna'nın yıldız ismi için pazarlıklara başladı. İşte İtalyan ekibinin talebi... | Fenerbahçe haberleri
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli kurmaylar kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Nicolas Dominguez için İtalyan kulübüne 8.5 milyon Euro teklif etti.
Arjantinli yıldızı önümüzdeki yıl bedelsiz kaptırmak istemeyen Bologna da Fenerbahçe'den 13.5 milyon Euro talep etti.