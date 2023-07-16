Transferde hareketli saatler geçiren F.Bahçe, yerli kontenjanını artırmak için de çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Türk asıllı yıldız...
Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, bir futbolcuda daha mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı-lacivertlilerin Türk asıllı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.07.2023- 12:26
Hedefteki isim ise; Hertha Berlin'in yıldızı Suat Serdar...
Hertha, Bundesliga 2'ye düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Suat'la irtibata geçen Fenerbahçe, oyuncuyla prensipte anlaştı.