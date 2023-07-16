Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Türk asıllı yıldız...

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Türk asıllı yıldız...

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, bir futbolcuda daha mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı-lacivertlilerin Türk asıllı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2023- 12:26