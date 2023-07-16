FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'te işlem tamam! Dinamo Zagreb şartları kabul etti

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Rusya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Transferde de hızını alamayan sarı-lacivertli ekip kaleci harekatını tamamlamak üzere. Hırvat file bekçisi Livakovic ile anlaşan kurmaylar, kulübü Dinamo Zagreb'i de ikna etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2023- 06:40