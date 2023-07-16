Fenerbahçe Rusya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'te işlem tamam! Dinamo Zagreb şartları kabul etti
Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Rusya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Transferde de hızını alamayan sarı-lacivertli ekip kaleci harekatını tamamlamak üzere. Hırvat file bekçisi Livakovic ile anlaşan kurmaylar, kulübü Dinamo Zagreb'i de ikna etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Ayrıca transferin hızlı takım�� olan Kanarya, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip Kent'le sezonu açtı ve ardından Dzeko, Djiku, Szymanski ve Umut Nayir'i renklerine bağladı.