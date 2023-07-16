Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Pari Premier Cup'daki son maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Bonservissiz gelecek
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, gerek takıma kattığı gerekse gönderdiği futbolcularla adından söz ettirdi. Çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerin yıldız bir futbolcuyu daha gündemine aldığı ve bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler rakibini tek golle mağlup etti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko galibiyeti getiren golü kaydetti.