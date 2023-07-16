Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Juan Cuadrado atağı! Transfer...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam eden Fenerbahçe, gözünü Juan Cuadrado'ya dikti. Yıldız futbolcu için atağa kalkan sarı-lacivertli ekip, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.07.2023- 12:39
Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Kolombiyalı futbolcu Juan Cuadrado'yu ikna turlarına başladı...
Daha önce Kolombiyalı yıldızla iki kez görüşen sarı-lacivertliler, bir sonuca varamamıştı.