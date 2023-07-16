Fenerbahçe Dusan Tadic'i KAP'a bildirdi!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe adı bir süredir Beşiktaş ile de anılan Dusac Tadic'i KAP'a bildird. Sarı-lacivertliler Tadic'e yıllık 4.2 milyon Euro ödeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2023- 22:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023- 22:21