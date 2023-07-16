Fenerbahçe, adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic'i KAP'a bildirdi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE'DEN TADIC PAYLAŞIMI
Sarı-lacivertliler, Dusan Tadic transferini KAP'a bildirdikten sonra Sırp yıldız için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sarı Lacivert'imize Hoş Geldin Dusan Tadic! 💛💙#TadicOnFire 🔥 pic.twitter.com/SC9SZ3Zou6
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 16, 2023