Transferde şov yapan Fenerbahçe durmak nedir bilmiyor.
Duvan Zapata'dan Fenerbahçe sözleri! Transfer teklifi aldı mı?
Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takım olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Atalanta'da kariyerini sürdüren Duvan Zapata'yla ilgilendiği öne sürülürken, Kolombiyalı golcüden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Üst üste hamlelerle taraftarını heyecanlandıran sarı-lacivertlilerde operasyon son sürat devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yeni sezona hazırlanan Kanarya'da dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmeler yapılıyor.