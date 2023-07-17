Duvan Zapata'dan Fenerbahçe sözleri! Transfer teklifi aldı mı?

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takım olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Atalanta'da kariyerini sürdüren Duvan Zapata'yla ilgilendiği öne sürülürken, Kolombiyalı golcüden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2023- 14:03