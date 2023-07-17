Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayları...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bu sezon adeta transferde gövde gösterisi yapıyor. Yönetim şimdi de Livakovic'i bitirmeye hazırlanıyor. İşte anlaşmanın detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Kanarya'da bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde çeşitli mevkilere takviye yapılması planlanıyor.