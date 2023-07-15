Yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş'ın ilgilendiği Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi.
Sarı-lacivertli ekibin paylaşımında, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor…" ifadelerine yer verdi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI:
Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:
Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor… 💛💙 pic.twitter.com/DaQrOHuCLZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 15, 2023