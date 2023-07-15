Fenerbahçe'nin transferdeki hedeflerinden bir tanesi de Bologna'da forma giyen Arjantinli merkez orta saha Nicolas Dominguez.
TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal o ismi istedi! Yönetimin kararı...
Son dakika spor haberleri: Sarı-lacivertlilerde transferde gaza bastı. Yönetim Becao ile büyük ölçüde anlaşırken transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal ise yönetimden o isim için flaş bir talepte bulundu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Takvim'de yer alan habere göre bu transferi özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği ve sarı lacivertlilerin bu konuda ısrar ettiği öğrenildi.
Bologna'nın Nicolas Dominguez için istediği bonservis bedeli net 15 milyon Euro. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin uzatılması için görüşmeler sürüyor.