Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi.
Milot Rashica'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!
Geçen sezon Galatasaray'ın Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica için sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği isimler arasında yer alıyordu. Kosovalı yıldız için Fenerbahçe de devreye girerken, 27 yaşındaki yıldızdan transfer yanıtı geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılılarda kiralık forma giyen ve şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Milot Rashica'yı listesine aldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Kosovalı yıldızın transfer kararı da belli oldu. İşte ayrıntılar...