Almanlar Attila Szalai için kapışıyor! Fenerbahçe indirim yapabilir

Şampiyonluk hasretini önümüzdeki sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer dönemine bomba gibi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler bonservisleri ellerinde olan Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlarken; Bruma, Mergim Berisha ve Arda Güler'i de bonservisleriyle gönderdi. Kanarya adına flaş transfer gelişmeleri yaşanırken, 2 Bundesliga ekibinin Attila Szalai için kapıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 06:40