Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe; turnuvaya katılmak üzere Rusya'ya gitti.
Almanlar Attila Szalai için kapışıyor! Fenerbahçe indirim yapabilir
Şampiyonluk hasretini önümüzdeki sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer dönemine bomba gibi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler bonservisleri ellerinde olan Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlarken; Bruma, Mergim Berisha ve Arda Güler'i de bonservisleriyle gönderdi. Kanarya adına flaş transfer gelişmeleri yaşanırken, 2 Bundesliga ekibinin Attila Szalai için kapıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler Bruma, Mergim Berisha ve Arda Güler olmak üzere 3 futbolcusunu bonservisiyle birlikte gönderdi.
Ayrıca Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Kanarya'nın, bu transferler için kasasından bonservis ücreti çıkmadı.