Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Fenerbahçe'ye Sambacı kanat! Transferde 3 rakip
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transferde çalışmalarına ise hız verdi. Sarı-lacivertli takımın kanat bölgesine takviye yapmak istediği bilinirken, aradığı ismi İtalya'da bulduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüp şu ana kadar Dzeko, Kent, Umut Nayir ve Djiku gibi önemli isimleri renklerine bağladı.
Transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe'nin yeni gözdesinin Lazio forması giyen Felipe Anderson olduğu öğrenildi.