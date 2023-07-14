Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, son olarak Türk Telekom forması giyen ABD'li uzun forvet Nate Sestina ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, son olarak Türk Telekom forması giyen ABD'li uzun forvet Nate Sestina ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Türk Telekom kadrosunda yer alan Nate Sestina ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giydiği EuroCup'ta 10.4 sayı, 4.6 ribaund, 1.0 asist; 36 karşılaşmada parkeye çıktığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 10.8 sayı 3.4 ribaund ortalamaları yakaladı.