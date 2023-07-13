Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir haber ortaya atıldı.
Fenerbahçe İtalyan futbolcudan vazgeçti! İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına son hızıyla devam eden Fenebahçe flaş transferlere imza atti. Sarı-lacivertli ekip yeni futbolcular araken radarındaki bir oyuncudan vazgeçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı iddia edilen Riccardo Orsolini transferinden vazgeçtiği belirtildi.
İtalyan medyasında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ancak çizme temsilcisinin 15 milyon euro istemesiyle transferden çekildiği yazıldı.