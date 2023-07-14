Savunma, forvet ve orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe'de sıra kaleye geldi...
TRANSFER HABERLERİ | Livakovic paylaştı Zagreb sıkıştı! Gönlü Fenerbahçe'de
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kaleci harekatını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip uzun zamandır Livakovic'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Ancak Hırvat kaleci, yaptığı hareket ile sarı-lacivertli ekibin işini kolaylaştırdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Yabancı bir isme kalesini emanet etmek isteyen sarı-lacivertliler, transfer sezonun başından bu yana birçok eldivenle görüşse de Dominik Livakovic'te karar kıldı.
Hırvat kaleci için üçüncü kez Dinamo Zagreb'in kapısını çalındı.