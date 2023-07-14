Djiku ile savunmasını güçlendiren Fenerbahçe, Rodrigo Becao için yeniden harekete geçti.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den stoper ısrarı! Sambacıya son teklif
Gelecek sezonun hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de rota stoper transferine çevrildi. Uzun zamandır ilgilendiği savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli ekip, oyuncunun kulübüne son kez teklif yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Atalanta ve Torino'nun da istediği Brezilyalı stoperi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, üçüncü kez Udinese'nin kapısına dayandı.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncu için ilk olarak 6 milyon euro, sonrasında ise 8 milyon euro önermiş ancak iki teklif de Udinese tarafından reddedilmişti.