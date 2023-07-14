TRANSFER HABERİ - Livakovic'te son düzlük! Fenerbahçe'den flaş teklif

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar takviyelerde hücum hattına yoğunluk veren sarı-lacivertli ekip kaleci harekatında sona geldi. Kurmaylar, Dominik Livakovic operasyonunda sona yaklaştı. İşte yapılan teklif... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 00:46 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023- 00:47