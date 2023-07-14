TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Rodrigo Becao şoku! İtalyan devi rakip oldu

Yeni sezon hazırlıkları için Rusya'da bulunan Fenerbahçe, transfer harekatını sürdürüyor. Savunma hattına önemli bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Udinese forması giyen Rodrigo Becao ismi üzerinde çalışıyor. Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan devi, Fenerbahçe'ye Becao için rakip oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)