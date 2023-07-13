Süper Lig'de 9 yıla çıkan şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe sınırı aştı! En az 3 ayrılık şart
Yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatında hız kazandı. Yapılan takviyelerin ardından kadroda 17 yabancı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli kurmaylar bazı isimlerin biletini kesecek. İşte takımdan ayrılması beklenen isimler... | Fenerbahçe haberleri
Taraftar, yıldız yabancıların alınmasını beklerken, yönetimin elini 14 sınırı zorluyor…
Kent, Dzeko, Djiku ve Szymanski'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde yabancı sayısı 17'ye ulaştı.