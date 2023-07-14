Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Milli yıldız ikna edildi! Sıra kulübüne geldi
Rusya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da yoğun şekilde devam ediyor. Savunmanın sağına takviy yapmayı düşünen sarı-lacivertli ekip milli yıldız ile anlaştı. Kurmaylar transferin tamamlanması için futbolcunun kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor.
Kanarya'da hedef sağ bek takviyesi.