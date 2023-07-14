FENERBAHÇE HABERLERİ - Milli yıldız ikna edildi! Sıra kulübüne geldi

Rusya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da yoğun şekilde devam ediyor. Savunmanın sağına takviy yapmayı düşünen sarı-lacivertli ekip milli yıldız ile anlaştı. Kurmaylar transferin tamamlanması için futbolcunun kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 06:40