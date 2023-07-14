FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de ayrılık yakın! 1. Lig ekibinden teklif...

Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe'de, transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin o ismine 1. Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 14:28