Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de ayrılık yakın! 1. Lig ekibinden teklif...
Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe'de, transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin o ismine 1. Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Kanarya, şu ana kadar tam 5 isimle resmi sözleşme imzaladı.