FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! 3 kulüp birden...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde 3 isim bonservisiyle birlikte giderken, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu'na talipler ise her geçen gün artıyor. Milli yıldız için Kanarya'ya sunulan teklif ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023- 11:06