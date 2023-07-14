Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu! 3 kulüp birden...
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde 3 isim bonservisiyle birlikte giderken, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu'na talipler ise her geçen gün artıyor. Milli yıldız için Kanarya'ya sunulan teklif ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Kanarya şu ana kadar 5 transferi resmen açıkladı.