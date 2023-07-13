F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! Teklif daha yüksek
F.Bahçe'de mesai sürüyor!
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F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! Teklif daha yüksek F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! Teklif daha yüksek 19:44
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