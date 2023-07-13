Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Teklif daha yüksek

Yeni sezon çalışmaları için Rusya'da bulunan Fenerbahçe'de gündem transfer. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle yaptı. Kurmaylar, Cimbom'un istediği yıldız için daha yüksek bir teklif yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 19:44