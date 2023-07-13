Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Teklif daha yüksek
Yeni sezon çalışmaları için Rusya'da bulunan Fenerbahçe'de gündem transfer. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle yaptı. Kurmaylar, Cimbom'un istediği yıldız için daha yüksek bir teklif yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Rusya kampında bulunan sarı-lacivertli ekip ilk olarak Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Kanarya, normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.