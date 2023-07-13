2023 2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe transfer: Kanarya'nın yıldızına resmi teklif! Takımdan ayrılacak mı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yönetim son olarak Szymanski'yi kadrosuna katarken takımdan da ayrılacak isimler belli olmaya başladı. Yönetim son olarak bazı isimlere gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte o isim ve talip olan takım... FB SPOR HABERLERİ
2023 2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, son olarak oynadığı Kızılyıldız hazırlık maçından 3-1 mağlup ayrıldı.
Maçın ardından İsmail Kartal yapmış olduğu açıklamada Szymanski transferi sonrası 2 ismin daha yakın zamanda takıma katılacağını söyledi.
Yönetim bununla beraber takımdan ayrılma ihtimali olan isimleri raporların ardından değerlendirecek.