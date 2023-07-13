Fenerbahçe transfer: Kanarya'nın yıldızına resmi teklif! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yönetim son olarak Szymanski'yi kadrosuna katarken takımdan da ayrılacak isimler belli olmaya başladı. Yönetim son olarak bazı isimlere gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte o isim ve talip olan takım... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 12:21