FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan gazeteciden bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday

Rusya'da yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına da devam ediyor. Kaleye önemli bir takviye yapacak olan sarı-lacivertli ekip, Livakovic ile görüşmelerini yoğun şekilde sürdürüyor. Ancak İtalyan gazetecinin haberine göre kurmaylar, Hırvat file bekçisinin yanına bir ismi daha listeye ekledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 18:12