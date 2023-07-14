Fenerbahçe, kaleci transferi için yoğun mesai harcıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyan gazeteciden bomba iddia! Livakovic'ten sonra kaleye ikinci aday
Rusya'da yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına da devam ediyor. Kaleye önemli bir takviye yapacak olan sarı-lacivertli ekip, Livakovic ile görüşmelerini yoğun şekilde sürdürüyor. Ancak İtalyan gazetecinin haberine göre kurmaylar, Hırvat file bekçisinin yanına bir ismi daha listeye ekledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, kaleci transferi için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-lacivertliler daha önce Altay Bayındır'la sözleşme uzatmıştı.
Ardından geçen sezon kiralık oynayan İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi Göztepe'den alındı.