TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yıldız isim için teklif yaptı! İngiliz devinin yanıtı...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yıldız isim için teklif yaptı! İngiliz devinin yanıtı...

Yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına da devam ediyor. Sezon henüz başlamadan 5 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli kurmaylar, hücum hattına bir isim daha eklemek istiyor. Kanarya, İngiliz devinin yıldız ismi için teklifte bulundu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)