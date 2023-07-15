Önümüzdeki sezon için çalışmalarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, 3. hazırlık maçına Neftçi Bakü karşısında çıkıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NEFTÇİ BAKÜ - FENERBAHÇE İLK 11'LER:

N. Bakü: Ivan Brkic, Höccat Haqverdi, Kenni Sayef, Azer Aliyev, Emin Mahmudov(K), Mateus Saldanya, Filip Ozobiç, Kilan Lebon, Eddi İsrafilov, Azer Salahlı, Ömer Buludov.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Peres, Oosterwolde, Crespo, İsmail, Mert Hakan, Rossi, Kent, Dzeko.

NEFTÇİ BAKÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Neftçi Bakü ile oynadığı hazırlık maçı, 15 Temmuz Cumartesi saat 14.00'te başladı. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.