Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'de yönetim, Crsytal Palace ile sözleşmesi biten Wilfried Zaha'ya bir süre önce teklifini iletmişti
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den B planı! Zaha olmazsa 3 alternatif hazır
Fenerbahçe'de hazırlıklar Rusya kampında sürüyor. Hücum hattına Wilfried Zaha'yı monte etmek isteyen kurmaylar, yoğun bir çaba gösteriyor. Sarı-lacivertli ekip Zaha'yı transfer edemediği takdirde rotasını farklı isimlere çevirecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
İngiliz basınına göre; Ada'da kalmayı düşünen futbolcunun kararını bekleyen Sarı-Lacivertliler, alternatif planını da yaptı.
Önceki gün sosyal medyadan, "Destekleriniz için teşekkürler. Seneye görüşürüz" şeklindeki paylaşımla dikkatleri üstüne çeken Zaha'nın ailesinin de kararıyla Ada'da kalmaya devam edeceği ifade ediliyor.