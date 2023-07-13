Takvim'de yer alan habere göre B planını yapan Kanarya'nın listesinde ise Fransız ekibi Lyon ile 1 yıl kontratı bulunan 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Toko Ekambi, Fiorentina'da oynayan 25 yaşındaki Hırvat kanat Josip Brekalo ve Club Brugge'ün 23'lük yıldızı Andreas Skov Olsen'in olduğu belirlendi.