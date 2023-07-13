Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada son olarak İspanya ekibi Barcelona forması giyen pivot ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Basketbola Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka altyapılarında başlayan Sertaç Şanlı daha önce Genç Telekom, Galatasaray, Gaziantep, Uşak Sportif, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu Efes'te forma giydi. Anadolu Efes formasıyla 2020-21 sezonunda EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki milli basketbolcu, 2021-22 sezonunda ise Barcelona'ya transfer olmuştu.

Sertaç Şanlı artık SARI-LACİVERT! 💛💙@SanliSertac #YellowLegacy pic.twitter.com/HfpFKL3lR7

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 13, 2023