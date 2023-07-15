Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Rusya'da kamp yapan sarı lacivertli ekip, kampın son maçında Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - NEFTÇİ BAKÜ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'te S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.