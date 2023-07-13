Fenerbahçe, Sassuolo'da oynayan Mert Müldür'ün transferini sonuçlandırmaya çalışıyor.
İSMAİL KARTAL'DAN 'ACİL TRANSFER' RAPORU! 3 İSİM BİRDEN GELİYOR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mert Müldür transferinde sona gelindi! İşte o detay...
Son dakika transfer haberine göre: Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu Mert Müldür için mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerle, Sassuolo arasında bir sonraki satıştan pay maddesi konuşuluyor.
Fenerbahçe, Sassuolo'da oynayan Mert Müldür'ün transferini sonuçlandırmaya çalışıyor.
Menajeri İstanbul'da bulunan 24 yaşındaki milli oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisini ikna etmeye çalışacak.
Daha önce oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro talep eden Sassuolo'nun 4 milyon euro'ya kadar indiği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.