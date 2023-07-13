FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan 'acil transfer' raporu! Yıldızlar peş peşe gelecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertliler, Rusya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'de özellikle savunmada ve orta sahada yapılan hatalan dşkkat çekti. Maçın ardından İsmail Kartal ise transfere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buna göre yönetim Szymanski'nin ardından 3 transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. İşte başkan Ali Koç'un listesinde olan yıldızlar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 10:32 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023- 12:21