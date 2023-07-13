TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Livakovic ısrarı! İkinci teklif yapıldı

Gelecek sezonda şampiyoluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, birçok bölgeye takviye yapacak. Kaleci harekatında henüz istediği sonucu alamayan sarı-lacivertli ekip uzun süredir Livakovic ile ilgileniyordu. Kurmaylar, Hırvat file bekçisine yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 06:41