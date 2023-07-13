Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 12 oyuncuyla yollarını ayırırken 13 oyuncuyla da sözleşme yenilendiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Fatma Kara Şahinbaş, Cansu Gürel, İlayda Cansu Kara, Busem Şeker, Göknur Güleryüz, Zeynep Akdeniz, Yaşam Göksu, Zeynep Kerimoğlu, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Zote Nina Kpaho, Alice Kusi ve Zenatha Coleman gelecek sezon da Fenerbahçe formasını giyecek. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine de Gökhan Bozkaya'yı getirmişti.