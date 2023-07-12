Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - İtalyanlar bombayı patlattı! Fenerbahçe'den sürpriz harekat
Yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Önemli takviyeler yapan sarı-lacivertli ekip yeni isimleri kadrosuna yeni isimleri dahil etmek istiyor. İtalyan basını ise bombayı patlattı. Kurmaylar o isim için teklif yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Dzeko ve Djiku'yu renklerine bağlayan Szymanski için de geri sayıma geçen Fenerbahçe için bir iddia da İtalya'dan geldi.
Fotomaç'ın Tutto Bologna'dan derlediği habere göre sarı lacivertlilerin, Bologna'lı merkez orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez konusunda harekete geçtiği belirtildi.