Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Arda Güler'in transferinden "fiyat artışından" dolayı vazgeçtiklerini söyledi.
Barcelona'dan Arda Güler itirafı! İşte transferden vazgeçme nedenleri
Son dakika transfer haberleri... İspanyol devleri Barcelona ile Real Madrid'in Arda Güler için yarıştığı transfer döneminde flaş gelişmeler yaşandı. Arda, Madrid ekibini tercih ederken Kataln kulübünden flaş açıklamalar geldi. İşte Barcelona'nın transferden vazgeçme nedenleri...
Laporta, Katalan spor gazetesi "Sport"a verdiği demeçte, Barcelona'nın da transfer etmek istediği ancak daha sonra Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler ile ilgili açıklama yaptı.
Barcelona Kulübü Başkanı, "Sağduyulu hareket etmek zorundaydık. Fiyat artışları nedeniyle bu operasyondan ayrılmamız gerektiğini düşündük." dedi.