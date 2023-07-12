"Rekabete girebilirdik ama bunu düşünmedik bile. Ne Arda ne de Barça'ya gelmek isteyen diğer oyuncular için böyle bir şey yaparız." diyen Laporta, kulübün geçmişte yaşadığı mali sıkıntıları bir daha yaşamaması için kontrol mekanizmalarını harekete geçirdiklerini kaydetti.