TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir çalım daha! Djiku'dan sonra...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir çalım daha! Djiku'dan sonra...

Yeni sezon hazırlıkları için Rusya'da kampını sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatında da hızını alamıyor. Son olarak Alexander Djiku ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. İşte Kanarya'nın yeni ismi... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2023- 06:40