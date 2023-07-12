Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Alexander Djiku'yu transfer ederek ezeli rakibine çalım atan Fenerbahçe, bir kez daha tur bindirmek üzere..!
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir çalım daha! Djiku'dan sonra...
Yeni sezon hazırlıkları için Rusya'da kampını sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatında da hızını alamıyor. Son olarak Alexander Djiku ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. İşte Kanarya'nın yeni ismi... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe yönetimi, siyah-beyazlıların bir süredir ilgilendiği iddia edilen Karl Toko Ekambi için devreye girdi.
FootMercato'nun haberine göre Fenerbahçe, sezonu Rennes'de kiralık olarak geçirdikten sonra Lyon'a dönen Ekambi'ye de gözünü dikti.