Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isim Arda Güler olmuştu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona'dan flaş Arda Güler açıklaması!
Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme imzaladı. Aynı zamanda genç yıldıza Barcelona da talip olurken, kulübün sportif direktöründen konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli formayla etkileyici bir performans sergileyen 18 yaşındaki yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Adı birçok takımla anılan Arda, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.