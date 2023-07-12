Fenerbahçe'nin yıldız ismine servet önerdiler!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından ayırlıklar devam edecek gibi duruyor. Yönetim bazı oyuncular için gelen teklifleri değerlendirirken o isme İtalyanlardan servet önerdiler. İşte transferin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2023- 14:25