Yurt dışı çalışmalarını Rusya'da sürdüren sarı lacivertliler hazırlık maçlarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin yıldız ismine servet önerdiler!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından ayırlıklar devam edecek gibi duruyor. Yönetim bazı oyuncular için gelen teklifleri değerlendirirken o isme İtalyanlardan servet önerdiler. İşte transferin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, hazırlık turnuvasının ilk maçında Zenit'e penaltı atışlarıyla mağlup olurken ikinci karşılaşmada Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.