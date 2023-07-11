Fenerbahçe sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'ye süper 10 numara! Transfer...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetimin bir süredir görüşme halinde olduğu 10 numara transferinde mutlu son artık çok yakın. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız isim... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Arda Güler sonrası orta sahayı takviye etmek isteyen yönetim, 24 yaşındaki Sebastian Szymanski'yi radarına almıştı.
Fotomaç'ta yer alan haberde sarı-lacivertliler, Szymanski transferinde mutlu son çok yakın.