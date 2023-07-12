Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken Galatasaray'ın eski yıldızından çarpıcı bir açıklama geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Yıldız futbolcudan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Asla oynamam"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe yezi sezon transfer çalışmalarını son hızıyla sürdürürken Brezilyalı yıldız futbolcudan flaş bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu "Fenerbahçe'de asla oynamam" dedi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
Aslan'ın eski oyuncusu Alex Telles, geçmişte forma giydiği takımların ezeli rakiplerinde oynamayacağını açıkladı.
Brezilyalı oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: