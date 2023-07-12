Marca, "Arda Güler, Real Madrid'de başarılı olmak için yeterli kaliteye sahip olduğunu göstermeye devam ediyor.", As ise "Arda Güler, Valdebebas'a (Real Madrid'in tesislerinin olduğu yer) geldiği ilk günden beri tüm kalitesini gösteren detaylar bırakıyor." ifadelerini kullandı.