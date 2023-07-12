Real Madrid Kulübü tarafından kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, antrenmanlardaki güzel hareketleriyle dikkati çeken Arda Güler, yeni takımından da övgü aldı.
Arda Güler Real Madrid antrenmanlarında dikkatleri üzerine çekiyor!
Fenerbahçe'den transfer olan milli futbolcu Arda Güler, yeni takımı Real Madrid'in antrenmanlarında sergilediği performansla öne çıkıyor. İşte detaylar...
Sosyal medya hesabından, antrenmanda takım arkadaşını çalımlayarak güzel bir gol atan Arda Güler'in görüntüsünü yayımlayan İspanyol kulübü, "İsim Arda, ilk soy isim: Kalite, ikinci soy isim: Güler" diye yazdı.
Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili paylaşımlarına yorum yapan taraftarlar, "Bu çocuk bize büyük zaferler, goller, neşeler hediye edecek." şeklinde değerlendirmeler yaptı.