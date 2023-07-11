Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray'ın gündemine gelen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray'ın gündemine gelen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için harekete geçti.
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performansıyla istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği tartışma konusu olmuştu.