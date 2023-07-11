FENERBAHÇE TRANSFER: Szalai'nin yerine gelecek isim belli oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER: Szalai'nin yerine gelecek isim belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde transferde Szalai belirsizliği devam ederken yönetim alternatifini de şimdiden belirledi. Djiku hamlesini yapan Fenerbahçe'de bir stoper daha kadroya katılacak. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2023- 06:40