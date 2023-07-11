Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER: Szalai'nin yerine gelecek isim belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde transferde Szalai belirsizliği devam ederken yönetim alternatifini de şimdiden belirledi. Djiku hamlesini yapan Fenerbahçe'de bir stoper daha kadroya katılacak. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.
Yönetim birçok isimle temaslarını sürdürürken listeye sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Başkan Ali Koç bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunda revizyona devam ediyor.