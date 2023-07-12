Rusya'da hazırlık turnuvasına katılan Fenerbahçe, Kızılyıldız ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda başladı. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanıyor.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ:
Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Burak, İrfan Can, Batshuayi, Dzeko